Lewis Hamilton perd son fidèle compagnon Coco, qui le suivait dans les paddocks: "Mon coeur est brisé" (photos)

Le pilote britannique Lewis Hamilton a annoncé sur Instagram le décès de sa chienne Coco. Ce bulldog âgé de 6 ans était une star dans les paddocks, qu'elle parcourait fièrement aux côtés de son maître, sextuple champion du monde de Formule 1.

"Hier soir, vers 21h, ma belle petite Coco s'est éteinte à la maison, aux côtés de sa famille", a écrit Hamilton dans un message émouvant posté sur ses réseaux sociaux. "Son petit coeur a cédé, nous pensions qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. J'ai essayé de la réanimer, mais c'était inutile", détaille ensuite le Britannique.

Le pilote Mercedes va ensuite rendre un vibrant hommage à son animal de compagnie. "C'était un chien tellement spécial, né avec tant de problèmes, je me sens si heureux de l'avoir adopté. Son éleveur disait qu'elle allait devoir être abattue parce qu'elle ne saurait jamais composer avec ce dont elle avait besoin pour survivre. Elle a traversé beaucoup de choses pour devenir la chienne paresseuse mais pleine d'amour qu'elle était", écrit Hamilton.

Visiblement, leur complicité s'est étendue jusqu'à son dernier souffle. "Nous avons partagé un dernier moment de jeu que je n'oublierai jamais. Son ronflement va me manquer, comme sa réaction joyeuse quand j'arrivais. Elle n'avait que 6 ans, elle était heureuse et en pleine santé. Évidemment, mon coeur est brisé et j'espère qu'elle est à un meilleur endroit. Je voulais vous le confier et remercier ceux qui l'ont aimé et ont pris soin d'elle", ponctue le pilote de F1.

La mort d'un chien est toujours douloureuse. Hamilton devra dorénavant s'occuper uniquement de Roscoe, son deuxième bulldog, lui aussi très apprécié dans le paddock.