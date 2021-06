Lewis Hamilton serait sur le point de prolonger chez Mercedes

Le septuple champion du monde de Formule 1 et tenant du titre Lewis Hamilton est en passe de signer son prochain contrat avec Mercedes avant la pause estivale.

L'agence de presse PA croit savoir que les discussions progressent bien et qu'une solution devrait être trouvée à temps avant les quatre semaines d'arrêt de la saison au mois d'août. Hamilton et le patron sportif de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, veulent à tout prix éviter de répéter les longues discussions de l'an dernier, lorsqu'un contrat d'une saison a été conclu six semaines seulement avant le début de la saison.

Hamilton aura 37 ans en janvier, mais il est entendu que son nouveau contrat avec les Flèches d'argent pourrait le mener au-delà de la conclusion de la campagne 2022. Wolff a déclaré à PA le mois dernier qu'il s'attendait à ce que le Britannique, qui compte 18 points de retard sur Max Verstappen après la victoire du pilote Red Bull au Grand Prix de Styrie dimanche, s'engage à une prolongation d'au moins deux ans. Régler l'avenir d'Hamilton permettra à Mercedes de déterminer qui occupera son deuxième siège la saison prochaine.

Le contrat de Valtteri Bottas expire à la fin de l'année, et le Britannique George Russell, un pilote junior de Mercedes, est dans la course pour le remplacer. Russell, 23 ans, qui a remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir l'année dernière, pense qu'il saura s'il a décroché l'un des sièges les plus convoités de la grille avant la pause estivale. Cependant, Hamilton a clairement indiqué lors du GP de Styrie du week-end dernier que sa préférence serait que Bottas reste. Mercedes a remporté les sept derniers titres de pilotes et de constructeurs, mais après huit Grands Prix cette saison, Verstappen devance largement Hamilton au classement individuel et Red Bull a 40 points d'avance au championnat des constructeurs sur Mercedes.

Après la victoire écrasante de Verstappen en Styrie, Wolff a déclaré que Mercedes cesserait les mises à niveau de la voiture de cette année et porterait son attention sur la machine de la saison prochaine, qui sera radicalement différente à la suite à des changements majeurs dans la réglementation de la F1. Hamilton, qui n'a pas gagné depuis quatre courses, tentera de mettre fin à cette mauvaise passece week-end lors du GP d'Autriche qui se déroule encore sur le circuit de Spielberg.