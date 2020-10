Moment historique en F1: Lewis Hamilton égalise le record de victoires de Michael Schumacher en remportant le GP d'Eifel

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Eifel, 11e manche (sur 17) du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne. Le Britannique de Mercedes égale ainsi le record de victoires en Grand Prix de Michael Schumacher, 91. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la deuxième place, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Renault).



Parti en pole, Valtteri Bottas prenait un bon départ. Le Finlandais partait à la faute au 13e tour et se faisait dépasser par son équipier Lewis Hamilton. Des ennuis mécaniques le contraignaient à abandonner quelques tours plus tard. Hamilton prenait le large devant Verstappen. Mais la voiture de sécurité, entrée sur le circuit après une sortie de piste de Lando Norris (McLaren), rabattait les cartes à 15 tous de l'arrivée. La 'safety car' rentrait alors qu'il restait dix tours à effectuer. Hamilton ne se faisait pas surprendre et filait vers la victoire. Verstappen prenait la deuxième place. Ricciardo complétait le podium. Le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) se classait quatrième, devant l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren). Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), l'Allemand Nico Hulkenberg (Racing Point) - qui a remplacé samedi au pied levé Lance Stroll, malade -, le Français Romain Grosjean (Haas) et l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) complétaient, dans cet ordre, le top-10, entrant dans les points. Ce qui n'était pas le cas de l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), onzième.

Hamilton signe le 91e succès de sa carrière. Il égale ainsi le record de l'Allemand Michael Schumacher. Le Britannique s'envole au championnat, où, avec 230 points, il compte désormais 69 points d'avance sur Bottas. Sextuple champion du monde, Hamilton se rapproche ainsi du record de titres mondiaux, également détenu par la légende allemande (7). La prochaine manche aura lieu au Portugal, sur l'Autódromo Internacional do Algarve à Portimao, le 25 octobre. La Formule 1 retrouvera le Portugal pour la première fois depuis 1996 et une victoire de Jacques Villeneuve. La course s'était alors déroulée à Estoril.