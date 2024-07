Lewis Hamilton remporte le GP de Grande-Bretagne devant Max Verstappen et Lando Norris

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, 12e des 24 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Silverstone. Le Néerlandais et champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull), deuxième, et l'autre pilote local Lando Norris (McLaren) s'offrent une place sur le podium d'une course perturbée par la pluie.

A domicile, Hamilton signe la 104e victoire de sa carrière et la première depuis 57 GP. Il s'offre également le record de victoires sur un seul et même circuit avec neuf succès à Silverstone. Il dépasse ainsi les huit victoires sur le GP de France de Michael Schumacher.

Le Français Pierre Gasly (Alpine) partait de la 19e position mais a dû rentrer aux stands après le tour de formation pour un problème de boîte de vitesses.

Après 17 tours, la pluie s'est invitée à Silverstone alors qu'elle avait déjà fait plusieurs apparitions durant les séances d'essais libres et de qualifications. Des conditions météorologiques qui ont demandé aux équipes de s'adapter rapidement et ainsi permis du spectacle à l'avant de la course avec des attaques de Norris, Hamilton et Piastri pour se disputer la tête.

Parti en pole position, George Russell (Mercedes), à l'image de Gasly, a également été contraint de rejoindre les stands pour un problème hydraulique. Il s'agit du deuxième abandon de la saison pour le Britannique après le GP d'Australie.