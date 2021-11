Lewis Hamilton s'impose au Qatar et réduit l'écart avec Max Verstappen

(Belga) Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Qatar, 20e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de Losail. Le Britannique en profite pour réduire l'écart à huit points avec Max Verstappen, 2e dimanche, au classement des pilotes.

Parti en pole, le Britannique a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda). Celui-ci avait signé le 2e temps des qualifications samedi mais s'est élancé de la 7e place après avoir été pénalisé de cinq places sur la grille pour non-respect d'un double drapeau jaune en qualifications. Parti en trombe, Verstappen se retrouvait 4e après un tour et se hissait à la 2e place dans le 5e tour. Une place que le Néerlandais n'allait pas quitter, sans toutefois parvenir à inquiéter Lewis Hamilton, qui filait vers la 102e victoire de sa carrière. Verstappen décrochait cependant un point supplémentaire pour avoir signé le meilleur tour en course. Derrière le duo de tête, Fernando Alonso (Alpine) résistait au retour de Sergio Perez (Red Bull) pour conserver sa 3e place pour le 98e podium de sa carrière, le premier cette saison. Au classement, le Britannique, septuple champion du monde, réduit encore un peu plus l'écart avec Verstappen en revenant à huit points. Le Néerlandais totalise 351,5 points et Hamilton 343,5 points. Le mano a mano entre Hamilton et Verstappen se poursuivra lors des deux derniers GP de la saison, le 5 décembre en Arabie saoudite et le 12 décembre à Abou Dhabi. (Belga)