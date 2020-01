Lewis Hamilton serait sur le point de signer un nouveau contrat DÉMENTIEL avec Mercedes

Piste par Ferrari, Lewis Hamilton devrait finalement rester fidèle à Mercedes. Le sextuple champion du monde de F1 serait sur le point de signer un nouveau contrat avec la firme allemande.

Lewis Hamilton devrait bien conserver son baquet chez Mercedes au-delà de 2020. Le Britannique, devenu champion du monde de Formule 1 pour la sixième fois de sa carrière cette saison, devrait prolonger son contrat jusqu'en 2022. C'est ce qu'affirme la Gazzetta Dello Sport, qui parle de "discussions avancées" entre le pilote et Mercedes.

Selon le journal italien, le pilote britannique pourrait alors percevoir 45 millions d'euros par an, hors bonus, soit cinq de plus que le salaire qui lui est versé actuellement. Un pont d'or pour Hamilton, qui espère égaler, voire doubler Michael Schumacher d'ici la fin de sa carrière. Il n'est plus qu'à un titre de la légende allemande.

Ces derniers mois, les spéculations allaient bon train. Certains avançaient une arrivée potentielle chez Ferrari, aux côtés de Charles Leclerc. Visiblement, on se dirige vers une prolongation chez les flèches d'argent, qui trustent les honneurs depuis plusieurs années.