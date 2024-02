Max Verstappen avale 142 tours et finit avec le meilleur chrono de la 1re journée d'essais

Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus actif et le plus rapide à l'occasion de la première journée des essais d'avant-saison, sur le circuit de Sakhir au Bahreïn. Le Néerlandais a bouclé pas moins de 142 tours de 5,412 kilomètres sur les deux sessions de mercredi. Il a terminé avec le meilleur chrono en 1:31.344, loin devant la concurrence, à l'issue de la deuxième session courue entre 15h00 et 19h00 (heure locale).