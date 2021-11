Max Verstappen pourrait être champion dans deux semaines: voici les scénarios possibles

La saison arrive doucement à son terme en F1. Le duel est intense entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui ne sont plus séparés que par 8 petites unités à deux courses de la fin de la saison. La prochaine épreuve a lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, et pourrait couronner le Néerlandais, à la recherche de son premier sacre dans la discipline reine du sport automobile.

Pour que ce soit le cas, il faudra répondre à l'un de ces scénarios:

S'il s'impose et qu'Hamilton termine septième.

S'il s'impose, fait aussi le meilleur tour et qu'Hamilton termine sixième.

S'il termine deuxième et que Lewis termine dixième.

S'il termine deuxième et qu'Hamilton ne prend pas de points.

Le GP d'Arabie Saoudite se déroulera le 5 décembre prochain.