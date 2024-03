Max Verstappen domine sans surprise le Grand Prix d'Arabie saoudite

Le triple champion du monde n'a pas traîné à retrouver la tête dans le 13e tour. Il a ensuite creusé l'écart au fil des tours pour finalement s'imposer devant son équipier mexicain Sergio Perez et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). L'Australien Oscar Piastri (McLaren) et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) ont complété le top 5.

Le premier fait de course est survenu dans le sixième tour avec une sortie de route du Canadien Lance Stroll (Aston Martin) qui a poussé les organisateurs à sortir la voiture de sécurité. La majorité des pilotes sont rentrés aux stands et le Britannique Lando Norris (McLaren) a pris la tête du Grand Prix à Verstappen.

Le Britannique Oliver Bearman (Ferrari) qui a remplacé au pied levé Carlos Sainz a terminé à la 7e place devant ses compatriotes Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton. Sainz avait dû déclarer forfait vendredi pour le reste du week-end à cause d'une appendicite. L'Espagnol avait pris part aux deux premières séances d'essais libres jeudi. Il a été opéré avec succès vendredi et a fait son retour dans le paddock pour assister à la course samedi.

Le troisième rendez-vous de la saison est prévu le dimanche 24 mars avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Les deux premiers Grand Prix de la saison se sont courus exceptionnellement un samedi en raison du ramadan qui débute dimanche. Le GP de Bahreïn, première manche de la saison, avait été avancé du dimanche au samedi pour garder le délai d'une semaine entre deux courses.