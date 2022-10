Max Verstappen est sacré champion du monde après une course à rebondissements

Le Grand Prix du Japon s'est couru sous des conditions difficiles ce dimanche matin. Le Grand Prix, dont le départ a été donné à 7h00 heure belge, a été interrompu après trois tours à cause de la pluie qui s'est intensifiée. Après plus de 30 minutes d'arrêt, la direction de course a annoncé un nouveau départ avant de rapidement revenir sur sa décision.

Les commissaires de course ont finalement décidé de relancer la course après près de deux heures d'interruption en commençant avec quelques tours derrière la voiture de sécurité et encore 45 minutes au compteur pour finir le Grand Prix.

Au terme de ces trois-quarts d'heure de course, c'est le Néerlandais Max Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Sergio Perez.

Le Monégasque a été pénalisé de 5 secondes pour être sorti des limites de la piste dans le dernier tour. Il a ainsi glissé de la deuxième à la troisième position.

La FIA a décidé d'attribuer tous les points de la course, chose qui n'aurait pas dû avoir lieu car moins de 75% de la course a été courue. Avec un total de 366 points, Verstappen compte 113 points d'avance sur Perez (253) et ne peut plus être rejoint avec 112 points encore à distribuer. Leclerc est 3e avec 252 points.

La F1 semblait sûre d'elle en l'annonçant, mais le principal intéressé lui-même avait du mal à y croire.

Le deuxième titre du pilote Red Bull est donc délivré sous la controverse, exactement comme l'année dernière lorsqu'il avait dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la dernière course de la saison. Un dépassement rendu possible car le directeur de course de l'époque, Michael Masi, n'avait pas respecté à la lettre les règles fixées par sa direction.