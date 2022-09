Max Verstappen éteint Ferrari et remporte le GP d'Italie... derrière la Safety Car

Max Verstappen a remporté le GP d'Italie sur le circuit de Monza. Le pilote Néerlandais, parti 7ème, a devancé Charles Leclerc et George Russell. Une épreuve qui s'est terminée dans des circonstances un peu particulières.

En effet, Daniel Ricciardo a dû abandonner en raison d'un problème technique, provoquant la sortie de la Safety Car. Le problème ? Il a fallu bien trop de temps aux commissaires pour évacuer la voiture, faisant arriver l'ensemble du peloton à vitesse réduite derrière cette fameuse voiture de sécurité. Notons la belle remontée de Sainz, 4ème, amis aussi celle d'Hamilton, finalement cinquième. Nyck De Vries, qui remplaçait Albon victime d'une appendicite, a réussi à prendre deux points au volant de sa Williams.

Le champion du monde néerlandais creuse ainsi encore son avantage en tête du championnat, qui est désormais de 116 points. Verstappen décroche sa 31e victoire, la 11e de la saison et la 5e consécutive après ceux de France, de Hongrie, de Belgique et des Pays-Bas. Il n'est plus qu'à deux victoires du record de succès en une saison (13) que partagent les Allemands Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013). La 17e manche du championnat se courra le 2 octobre à Singapour.