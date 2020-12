Max Verstappen le plus rapide de la 3e et dernière séance d'essais libres au GP de Sakhir

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Sakhir samedi. Le Néerlandais a bouclé les 3,543 km du circuit de Sakhir (Bahreïn) en 54.064.

Verstappen a été plus rapide que le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/+0.206) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri/+0.363). Esteban Ocon (Renuault/+0.389) et Lando Norris (McLaren/+0.542) complètent le top 5. Auteur du meilleur temps lors des deux premières séances vendredi, George Russell, qui remplace Lewis Hamilton, positif au coronavirus, chez Mercedes, a dû se contenter du septième temps samedi à 600 millièmes de seconde de Verstappen. Russell a été remplacé par le Britannique Jack Aitken chez Williams. Les qualifications sont encore au programme samedi et débuteront à 18h00. Le départ du Grand Prix de Sakhir, l'avant-dernière manche de la saison, sera donné dimanche à 18h10. (Belga)