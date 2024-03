Max Verstappen le plus rapide des premiers essais libres à Jeddah, devant Alonso et Pérez

L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a signé le 2e meilleur chrono en 1:29.845 (+0.186), devant le coéquipier mexicain de Verstappen, Sergio Pérez en 1:29.868 (+0.209). Le Britannique George Russell a également mené sa Mercedes sous la barre de la minute et demie, en 1:29.939 (+0.280).

Les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc (1:30.030, +0.371) et de l'Espagnol Carlos Sainz (1:30.164, +0.505) ont réussi les 5e et 6e chronos. Sainz était incertain, lui qui, malade, avait manqué les obligations médiatiques de mercredi.

Les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont fini 7e et 8e, devant le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et la surprenante Williams du Thaïlandais Alexander Albon.

La prochaine séance d'essais libres à Jeddah est prévue à 18h00 (heure belge). Vendredi se dérouleront les derniers essais libres à 14h30, avant les qualifications à 18h00. La course débutera samedi à 18h00. Le Grand Prix a été avancé d'un jour en raison du ramadan qui s'ouvrira dimanche.