Max Verstappen ne pensait pas être champion du monde: "Je suis champion ou pas ?"

Max Verstappen ne pensait pas être champion du monde pour la 2e fois de sa carrière après avoir franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix du Japon dimanche. Le Néerlandais a profité d'une pénalité de cinq secondes infligée à Charles Leclerc, qui passe de la 2e à la 3e place, pour être sacré.

Après la course, la confusion a régné dans le paddock concernant la distribution des points car seuls 27 des 53 tours ont pu être effectués après une interruption de deux heures à cause de la pluie. Finalement, les commissaires ont distribué la totalité des points car la course a été à son terme. "Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable", a déclaré Verstappen après avoir été rappelé au micro pour l'interview flash d'après course. "Est-ce que je suis champion ou pas ?", a ensuite demandé le Néerlandais à un membre de l'organisation avant de monter sur le podium. "D'abord je gagne la course puis je suis champion du monde", a ajouté le natif d'Hasselt. "Nous avons eu une année incroyable. Nous ne l'avions pas imaginé après la dernière saison. J'ai eu beaucoup d'émotions après mon premier titre mais celui-ci est plus beau car nous avons couru de nombreuses courses fantastiques cette année. C'est une année très spéciale et cela n'arrive pas souvent. Je suis reconnaissant envers chaque personne qui a joué un rôle dans ce titre. Tout le monde travaille dur pour rendre la voiture plus rapide."