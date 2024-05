Max Verstappen partira en pole position lors de la course sprint

Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position des qualifications de la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, 6e manche du championnat du monde, vendredi aux Etats-Unis. Le triple champion du monde et leader du championnat a parcouru les 5.421 km du circuit en 1:27.641 au bout de la SQ3.

Au niveau de la troisième ligne de cette course sprint, on retrouvera l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), respectivement cinquième et sixième de la qualification. La quatrième sera composée des deux Aston Martin du Canadien Lance Stroll et de l'Espagnol Fernando Alonso.

Enfin la cinquième lignée est composée du Britannique Lando Norris (McLaren) et de l'Allemand Nico Hulkenberg (Hass F1 Team).

Le deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton ont été éliminées lors de la SQ2 pour, respectivement, 13 et 41 millièmes de seconde.