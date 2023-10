Max Verstappen peut être sacré une 3e fois de suite à Losail samedi

Vainqueur au Japon il y a deux semaines à Suzuka, Max Verstappen, 25 ans, peut s'assurer dès samedi d'un troisième titre mondial de suite lors de la course sprint du Grand Prix du Qatar, 17e des rendez-vous du championnat du monde de F1.

Le Néerlandais de l'écurie Red Bull, couronnée elle déjà au Japon au classement des constructeurs, compte 177 points de plus au classement mondial des pilotes sur son équipier, le Mexicain Sergio Perez, 2e.

Un maximum de 146 points est à offrir après le Qatar, en tentant compte des courses sprint à disputer encore aux Etats-Unis et au Brésil ensuite et des meilleurs tours en course.