Max Verstappen remporte la course sprint devant Charles Leclerc et Sergio Perez

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, 6e manche du championnat du monde, samedi aux Etats-Unis. Le Néerlandais, parti en pole position, a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull).

L'Australien Daniel Ricciardo (RB) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complètent le top 5.

Verstappen, triple champion du monde et leader du championnat, prend ainsi 8 points de plus au championnat, qu'il domine avec 118 unités devant Perez (91) et Leclerc (83).