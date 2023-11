Max Verstappen remporte la dernière course sprint de la saison

Le Néerlandais Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix du Brésil de Formule 1, 20e des 22 manches du championnat du monde, samedi sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo.

Parti derrière le Britannique Lando Norris (McLaren) en première ligne, Verstappen a pris la tête de la course dès le premier virage pour ne plus la lâcher. Derrière, Norris a facilement conservé la deuxième place devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) qui a complété le podium de cette dernière course sprint de la saison.

Le Britannique George Russell (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) se sont classés respectivement quatrième et cinquième.