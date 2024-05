Max Verstappen remporte sa cinquième victoire de la saison, devant Norris et Leclerc

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne, 7e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit d'Imola. Le Néerlandais a terminé sur la plus haute marche du podium devant le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Parti en pole position, Max Verstappen a pris le meilleur départ et tenu derrière lui Lando Norris, qui était à ses côtés sur la ligne de départ. Norris a poussé le triple champion dans ses retranchements cependant, réduisant l'écart à moins d'une seconde dans le dernier tour du Grand Prix. Le pilote McLaren, qui avait remporté la première victoire de sa carrière la semaine dernière à Miami, n'a cependant pas réussi à chiper la tête de la course à son ami.

Le duo britannique de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, a pris les 6e et 7e place devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a pris la 9e place et le Japonais Yuki Tsunoda (RB) a récolté les derniers points en 10e position, à un tour du vainqueur.

Max Verstappen élargit son avance au championnat du monde en remportant sa 5e victoire de la saison en 7 Grands Prix. Le Néerlandais a également décroché la pole position à chacun des rendez-vous depuis le début de la saison.

La 8e manche du championnat se tiendra dimanche prochain à Monaco.