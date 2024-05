Max Verstappen s'offre le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres

Après sa sortie de piste, Charles Leclerc était contraint d'assister au reste de la séance depuis les stands et ne sera de retour en piste que pour la séance de qualification pour la course sprint.

Max Verstappen a bouclé les 5,412 kilomètres en 1:28.595 et a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren), deuxième à 105/1000e, et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) qui termine troisième à 116/1000e.

Les qualifications de la course sprint ont lieu à 22h30 belges. Pour la Q1 et la Q2, les pilotes devront impérativement chausser des pneumatiques mediums alors que les softs seront imposés pour la Q3.

La course sprint aura lieu samedi (18h belges). Dans la foulée de cette course samedi soir se tiendront également les qualifications pour la course de dimanche. Le Grand Prix de Miami, le sixième de la saison et long de 57 tours, se déroulera dimanche soir (22h belges).