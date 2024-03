Max Verstappen s'offre le premier Grand Prix de la saison 2024 à Bahreïn

Le Néerlandais s'est donc offert son premier GP de la saison (avec le meilleur tour en course), le 55e de sa carrière. C'est son huitième succès consécutif à cheval sur deux saisons depuis le Grand Prix de Singapour.

Son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), a terminé à la deuxième place à 22,457 secondes alors que l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complète le premier podium de la saison à la troisième place, à 25,110 secondes.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui avait débuté à la deuxième place, aura connu de multiples blocages de roue qui l'ont fait terminer à la quatrième place, à 39,669 secondes. Le Britannique George Russell (Mercedes) termine cinquième, à 46,788 secondes.

Les Britanniques Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et les deux Aston Martin de l'Espagnol Fernando Alonso et de Lance Stroll complètent le top 10 de la course.