McLaren affiche sa confiance lors de la présentation de sa nouvelle voiture

"L'équipe a fait du bon travail durant l'hiver et nous sommes confiants dans notre capacité à être compétitifs même si nous avons encore d'importantes tâches à accomplir avant le début de saison", a expliqué Andrea Stella, directeur de l'écurie McLaren. "Il y a un certain nombre d'innovations sur la voiture mais tous les domaines que nous voulions améliorer ne l'ont pas encore été pour notre voiture de lancement. On se concentre désormais sur ces secteurs pour les inclure dans les évolutions qui arriveront en cours de saison et sur lesquelles nous travaillons déjà".

Le dirigeant italien semble plus confiant qu'il y a un an, quand il venait d'arriver dans l'écurie britannique et avait présenté une voiture qui présageait d'un début de saison difficile.