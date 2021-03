La FIN du règne ? Mercedes tire la sonnette d'alarme après des essais calamiteux

Et si Mercedes n'était plus, en 2021, la meilleure équipe du peloton en F1 ? L'écurie allemande a vécu trois jours difficiles lors des tests hivernaux, organisés à Bahreïn. Les Allemands ont effectué peu de kilomètres, victimes de plusieurs problèmes, alors qu'Hamilton et Bottas ne semblaient pas sereins au volant.

L'ingénieur en chef de chez Mercedes, Andrew Sholvin, n'a pas caché son inquiétude après les essais hivernaux. "Nous avons progressé avec l’équilibre de notre voiture quand celle-ci est chargée en essence, elle était plus prévisible. Cela étant, les données que nous avons recueillies au cours des derniers jours montrent que nous ne sommes pas aussi rapides que Red Bull au niveau du rythme de course. C’est un peu moins clair dans l’exercice du tour chronométré, mais il est évident que nous n’avons pas réalisé suffisamment de progrès car de nombreuses voitures étaient devant nous aujourd’hui ", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par F1i.

Selon lui, si la situation n'est pas catastrophique, elle est cependant nettement plus délicate que par le passé. "Ces dernières années, nous avons eu des problèmes de rythme lors des essais hivernaux et nous avons réussi à faire de bons progrès avant la première course, mais nous avons peut-être du pain sur la planche cette fois-ci. Il va falloir travailler plus rapidement", a déclaré Andrew Sholvin.

Reste à vérifier cela concrètement le 28 mars lors du coup d'envoi de la saison.