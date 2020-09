Mick Schumacher, fils de Michael, remporte sa première course de la saison à Monza

Le pilote allemand Mick Schumacher, fils du légendaire pilote de F1 Michael Schumacher, a remporté sa première course de la saison dans le championnat d'Europe de Formule 2 sur le circuit de Monza, samedi en Italie. L'Allemand de 21 ans a devancé l'Italien Luca Ghiotto et le Danois Christian Lundgaard.



Au classement provisoire du championnat, Mick Schumacher occupe désormais la 3e place avec 131 points derrière le Russe Robert Shwartzman et le Britannique Callum Ilott qui comptent 134 points chacun. Une deuxième course aura lieu dimanche sur le circuit de Monza. Il restera ensuite sept autres manches.

Mick Schumacher fait partie de l'écurie des jeunes pilotes de Ferrari. Selon des informations non confirmées, il pourrait rejoindre dès l'an prochain l'une des écuries de Formule 1 équipées du moteur Ferrari, à savoir Alfa Romeo ou Haas pour y continuer son apprentissage. Champion d'Europe de Formule 3 en 2018, il était monté en Formule 2 l'an dernier, terminant 12e du championnat avec une victoire.