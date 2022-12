Nouveauté au GP de Belgique: la F1 confirme une course sprint à Spa-Francorchamps en 2023

Le circuit de Spa-Francorchamps verra les 20 pilotes de la grille s'affronter lors de l'une des six courses sprint prévues sur l'ensemble de la saison 2023 de Formule 1, ont annoncé les organisateurs du championnat du monde mercredi. Cette course sprint se tiendra le samedi 29 juillet, veille du traditionnel Grand Prix de Belgique.

La sélection a été établie au regard des circuits les plus propices au format, choisissant ceux qui présentent de nombreuses possibilités de dépassement et des sections rapides. "Nous avons perçu les réactions positives aux courses sprint lors des deux premières saisons", a lancé Stefano Domenicali, patron de la F1. Outre Spa-Francorchamps, les autres courses sprint se tiendront en Azerbaïdjan (Bakou), en Autriche (Red Bull Ring), au Qatar (Losail), aux États-Unis (Circuit des Amériques à Austin) et au Brésil (Interlagos). Les courses sprint, testées en 2021 et 2022 à l'occasion de trois Grand Prix chaque fois, se tiennent le samedi sur la distance de 100 km.

Elles remplacent les traditionnelles qualifications, déterminent l'ordre sur la grille de départ le dimanche et octroient des points au championnat. Le championnat 2023, riche d'un nombre record de 24 rendez-vous, dont un reste encore à définir, débutera le 5 mars à Sakhir, lors du Grand Prix de Bahreïn.