Le team Red Bull est assez choqué par la vitesse déployée par la Mercedes de Lewis Hamilton tout au long du week-end dernier à Sao Paulo. Le Britannique de Mercedes a utilisé un nouveau moteur lors du Grand Prix du Brésil. Malgré le handicap de cinq places sur la grille de départ, le septuple champion du monde a remporté une victoire impressionnante dans la dix-neuvième des vingt-deux manches du championnat du monde de Formule 1.

Avec 21 points de retard au départ sur Max Verstappen, dimanche, le septuple champion du monde n'en comptait plus que 14 à l'arrivée après son 101e succès en carrière. Il ne reste plus que 78 point à gagner au maximum.

"Nous n'avons pas vu un tel moteur chez Mercedes ces dernières années. Incroyable", a déclaré Helmut Marko, le patron de l'écurie Red Bull du leader du championnat Max Verstappen, à la chaîne allemande Sky Sport. "Ils ont réussi à concevoir une fusée à un stade crucial de la saison". Hamilton a utilisé son cinquième moteur à combustion interne, dépassant pour la deuxième fois le nombre maximum autorisé de trois par saison. Cela lui a valu une pénalité de cinq places sur la grille. Le Britannique a démarré la course depuis la dixième place après avoir fini 5e de la qualification sprint. En un rien de temps, il était déjà troisième.

Hamilton a ensuite rattrapé Sergio Pérez, avant de dépasser Verstappen au 59e des 71 tours de la course. "Nous avons vu cette vitesse de Hamilton sur la ligne droite pour la première fois ce week-end et nous avons parlé de la façon dont cela est possible. Nous avons déjà fait appel aux ingénieurs de notre fournisseur de moteurs Honda. Nous avons pu limiter les dégâts au Brésil, mais si cela continue, je vois un avenir sombre pour nos chances dans le championnat du monde", a déclaré Marko. La vingtième manche se déroule dimanche prochain à Doha au Qatar.