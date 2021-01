La F1 fait des ajustements: les essais libres seront raccourcis dès cette saison

Les Grands Prix de la saison 2021 de Formule 1 débuteront à nouveau tous à l'heure pile et les deux séances d'essais libres du vendredi dureront une heure chacune, et non plus une heure trente. Le promoteur de la F1 l'a annoncé dans un calendrier publié vendredi.

Le départ des Grands Prix le dimanche sera de nouveau donné à l'heure pile, plutôt qu'à l'heure passée de 10 minutes, comme c'était le cas depuis 2018. Cette mesure avait été prise par le détenteur des droits commerciaux de la F1 depuis 2017, Liberty Media, pour permettre aux diffuseurs de ne pas rater "la tension et l'émotion qui caractérisent les minutes précédant le départ de chaque Grand Prix", s'ils prenaient l'antenne à l'heure pile.

Du côté des essais, la diminution d'une heure au total du temps des essais libres le vendredi devrait les rendre plus animés, alors que beaucoup d'écuries roulaient jusque-là nettement moins que le temps imparti. La troisième séance d'essais du samedi, qui durait déjà une heure, n'est elle pas réduite et les qualifications du samedi ne sont pas non plus affectées.

La saison 2021 de F1 doit débuter le 28 mars à Bahreïn, après le report à novembre du traditionnel GP inaugural en Australie à cause de la pandémie de Covid-19.

