Problème d'hygiène? Ce pilote de Formule 1 se fait reconnaitre à cause de... son odeur (vidéo)

Le duo de pilote de l'écurie Alpha Tauri constitué de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda est habitué à faire rire les amateurs de Formule 1. Les deux pilotes s'entendent à merveille et n'hésitent jamais à se faire des blagues et à se taquiner.

Cette fois, la mise en scène était la suivante : le Japonais devait deviner qui était son coéquipier entre deux personnes habillées de manière identique et la tête masquée par un casque.

Yuki va réussir à trouver son partenaire du premier coup grâce à son flair. Litéralement.

"Ah, c'est Pierre. Je reconnais son odeur", déclare le pilote en désignant l'une des deux personnes qui l'entourent. Une justification surprenante, qui a bien fait rire le principal intéressé.