Le titre va-t-il changer de main? Mercedes dépose une protestation CONTRE le résultat de la course

C'est encore un nouveau rebondissement dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. En effet, Motorsport nous apprend que Mercedes a officiellement porté réclamation devant la FIA au sujet du résultat final du GP d'Abu Dhabi, qui a permis à Max Verstappen d'être sacré champion du monde pour la première fois.

Le Néerlandais a profité d'une entrée de la safety car dans le 53e des 58 tours de la course pour revenir sur le Britannique et le dépasser dans l'ultime tour, une fois la voiture de sécurité rentrée aux stands. Mercedes estime que la manière dont s'est déroulée la période de voiture de sécurité en fin de course est contraire au règlement sportif et enfreint les articles 48.8 et 48.12.

La FIA va maintenant devoir trancher.