Sebastian Vettel vend un casque aux enchères: l'acheteur a dépensé une fortune pour se l'offrir (photos)

Le casque avec lequel l'Allemand Sebastian Vettel a terminé à la troisième place du Grand Prix de Turquie de Formule 1 en novembre a été vendu aux enchères pour 225.000 euros. Le pilote Ferrari reversera les bénéfices à des projets qui soutiennent les enfants défavorisés en Afrique.

C'est le seul casque de la carrière longue de six ans de Vettel chez Ferrari qui est cédé au secteur privé. Sur le casque, les couleurs du drapeau arc-en-ciel, entre autres, sont représentées. Il contient également les mots "together as one" (ensemble comme un seul homme). "Ce casque peut être plus qu'un simple message", a déclaré Vettel.

L'Allemand de 33 ans a lancé l'action d'enchères au début du mois de décembre.

