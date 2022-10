Sergio Pérez s'adjuge un GP de Singapour plus animé que jamais

Le GP de Singapour a rendu son verdict. Retardé d'une bonne heure en raison d'un gros orage venu inonder le circuit, le départ a finalement été donné à 15h05. Une course marquée par un grand nombre d'abandons, avec six voitures contraintes de renoncer.

C'est finalement Sergio Pérez, parti en pole, qui a remporté la course. Il a devancé Charles Leclerc et Carlos Sainz. Bien dans le rythme, Verstappen a commis une erreur, achevant l'épreuve au 8ème rang et devant ainsi attendre encore un peu avant de savourer son deuxième titre mondial consécutif. Lewis Hamilton, auteur lui aussi de deux erreurs, termine 9ème.

La prochaine manche aura lieu au Japon le weekend dernier.