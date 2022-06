Stoffel Vandoorne de retour en F1 ce weekend ? Lewis Hamilton met fin au suspense (photo)

Stoffel Vandoorne ne devrait finalement pas rouler ce weekend au GP du Canada de Formule 1. Réserviste chez Mercedes, il était cité comme remplaçant potentiel de Lewis Hamilton, victime d'horribles douleurs au dos après le GP d'Azerbaïdjan, couru ce weekend du côté de Bakou.

Victime du marsouinage, ce phénomène de rebond qui se répercute dans la colonne vertébrale des pilotes, l'Anglais avait même eu du mal à sortir de sa voiture. Mais sur Instagram, il a rassuré: après des séances de kiné et d'acuponcture, il se sent mieux. "Il n’y a pas de meilleur moment pour se rassembler et nous le ferons. Je serai présent ce week-end, je ne manquerais ça pour rien au monde", a écrit le Britannique.

Stoffel Vandoorne devra donc encore attendre, lui qui avait déjà été cité en remplacement ces derniers mois, avant de perdre ses chances au profit de Nico Hulkenberg, chez Aston Martin notamment.