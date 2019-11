Vandoorne réussit ses débuts avec Mercedes-Benz EQ en Formule E

Stoffel Vandoorne est monté sur la troisième marche du podium de l'ePrix de Dariya, première manche du Championnat du monde de Formule E, vendredi, en Arabie Saoudite. Pour ses débuts au volant de la Mercedes-Benz EQ, Vandoorne n'a été devancé que par le Britannique Sam Bird (Envision Virgin Racing), vainqueur, et l'Allemand André Lotterer (Tag Heuer Porsche).

Parti de la deuxième position, Vandoorne s'est hissé en tête à 15 minutes de la fin de la course après un dépassement sur Bird. Mais ce dernier reprenait sa première place quelques minutes plus tard. Vandoorne était ensuite dépassé par Lotterer, pilote allemand qui a grandi à Nivelles. L'entrée en piste de la safety car après le crash de Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler) perturbait la fin de course.

Bird résistait ensuite au retour de Lotterer et de Vandoorne pour remporter cette première course de la saison. Vandoorne, dont c'est la deuxième saison en Formule E, décroche son deuxième podium après une troisième place à Rome l'an passé. Jérôme D'Ambrosio a pris la neuvième place. Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), double champion en titre, a dû renoncer après 21 tours de course en raison d'un incident avec son véhicule.

Une deuxième course est programmée à Dariya samedi. La saison de Formule E comprend cette saison 14 courses, dans 12 pays. Le championnat enregistre cette année les arrivées de deux poids lourds, Mercedes-Benz EQ, dont Vandoorne est l'un des pilotes, et Porsche.