Des images rassurantes: Romain Grosjean a retrouvé sa femme et ses collègues à Bahreïn (photos)

Moins d'une semaine après son horrible accident au GP de Bahreïn, Romain Grosjean est à nouveau libre de sortir. Le pilote français a quitté l'hôpital et s'est rendu au circuit de Sakhir.

S'il n'est pas question de rouler ce weekend, Grosjean a tout de même profité d'un petit café en compagnie de ses collègues et de son équipier, Kevin Magnussen, avec qui il s'entend très bien. Plus tard, il a surtout retrouvé sa compagne, Marion Jolles, dont on peine à imaginer l'angoisse ressentie avant de voir son mari sortir du brasier.

Des images qui font du bien après la frayeur de dimanche. Romain Grosjean, brûlé au deuxième degré aux mains, espère encore rouler à Abu Dhabi le 13 décembre.

