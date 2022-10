Surpris par les rebonds de sa F1, Lewis Hamilton révèle avoir peur de perdre... ses plombages dentaires

Lewis Hamilton espère terminer la saison sur une bonne note. L'Anglais mise donc beaucoup sur les derniers GP de l'année 2022, à commencer par le GP des États-Unis, qui a lieu ce week-end sur le circuit d'Austin. Si les premiers essais libres de vendredi se sont bien passés, Hamilton reste cependant surpris par le marsouinage de la Mercedes, qui continue à lui poser des problèmes.

Et pour cause: Hamilton a repris le volant de sa Mercedes de 2021 pour une journée de tournage, ressentant alors la différence avec sa voiture de cette année. L'Anglais craint désormais pour ses plombages dentaires. "La voiture est très rigide. Heureusement que je n'ai pas beaucoup de plombages dentaires, parce que sinon, je les aurais tous perdus cette saison, c'est certain", a-t-il lancé à la presse, avec un petit sourire sur le visage. "Elle rebondit tellement, je prie pour avoir une voiture qui n'a pas de rebonds l'an prochain", a-t-il poursuivi.

Les qualifications du GP ont lieu cette nuit, à minuit heure belge.