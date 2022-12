Surprise en F1: Mick Schumacher quitte le giron Ferrari et s'engage chez Mercedes (vidéo)

Mick Schumacher, 23 ans, a roulé ces deux dernières saisons au sein de l'écurie Haas, obtenant une 6e place en Autriche et une 8e en Grande-Bretagne comme meilleurs résultats. L'écurie américaine a décidé d'aligner l'année prochaine l'Allemand Nico Hülkenberg aux côtés du Danois Kevin Magnussen, laissant le jeune Allemand sans baquet pour 2023.

Le fils de Michael Schumacher, légende de la discipline dont il est septuple champion du monde, avait auparavant remporté les championnats de Formule 3 en 2018 et de Formule 2 en 2020. Mick Schumacher avait intégré la Ferrari Driver Academy, le programme des jeunes pilotes de la Scuderia, en 2019. En 2022, il avait été pilote de réserve pour l'écurie italienne.

Mercedes devait se trouver un nouveau réserviste après les départs de Stoffel Vandoorne, qui sera pilote de réserve pour Aston Martin en plus de défendre son titre en Formule E, et du Néerlandais Nick de Vries, qui sera au volant d'une AlphaTauri. "Je prends cela comme un nouveau départ", a commenté Mick Schumacher dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "La F1 est un monde tellement fascinant et vous ne cessez jamais d'apprendre. Je suis impatient d'absorber plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au service de l'équipe Mercedes."

Son père avait terminé sa carrière chez Mercedes en 2012.