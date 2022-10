Tribunes démontées, secteur transformé en route: le circuit du GP du Vietnam est déjà à l'abandon (photos)

Le GP du Vietnam pourrait ne jamais avoir lieu. L'événement avait pourtant été confirmé en 2018, après la signature d'un contrat de 10 ans contre environ 62 millions d'euros. La première course sur ce long trace de 5,5 km était prévue en 2020, mais la pandémie de covid-19 avait provoqué son annulation. Si le GP était financé par une société privée, le Maire d'Hanoi avait un énorme rôle à jouer, ayant autorisé la construction de ce tracé. Problème: en 2021, il était arrêté pour corruption puis condamné à 10 ans de prison: le GP du Vietnam était à nouveau annulé.

Et depuis ? Plus rien. Les autorités n'ont pas prévu de relancer le projet à court-terme et certains médias anglais évoquent qu'aucun GP n'est à l'étude avant au mieux 2029. Devant ce fait, le circuit a été partiellement ouvert au public. La très longue ligne droite du troisième secteur est devenue une route publique et les tribunes ont été démontées. Il ne reste plus qu'une partie du circuit à ouvrir. Partie qui est actuellement fermée et laissée à l'abandon.