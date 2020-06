Un arc-en-ciel comme symbole d'unité: la Formule 1 va se mobiliser pour lutter contre les inégalités (photos)

Lors du Grand Prix d'ouverture de la saison de Formule 1, en Autriche, un logo arc-en-ciel sera visible sur les voitures au départ, dans le cadre de la campagne "We Race As One" ("Nous sommes unis dans la course") lancée lundi. La Formule 1 souhaite ainsi remercier remercier toutes les personnes qui ont "ont enduré le confinement pour lutter contre le virus" et apporter son soutien dans la lutte contre le racismes et les inégalités.

"Tout le monde, des travailleurs de première ligne aux familles et aux personnes qui ont enduré le confinement pour lutter contre le virus, mérite nos remerciements et notre gratitude", a indiqué la Formule 1 dans un communiqué. "De même, nous voulons profiter de ce nouveau départ pour montrer qu'en tant que communauté sportive, nous sommes unis contre le racisme et que nous faisons davantage pour lutter contre les inégalités et la diversité en Formule 1."

Lors du Grand Prix d'Autriche (3-5 juillet), les écuries aborderont le logo arc-en-ciel sur leur voiture. Il sera visible par exemple sur le halo des McLaren ou le nez des Renault. De plus, la Formule 1 indique que, lors de ce week-end d'ouverture, elle va "prendre position contre le racisme" via des supports visuels.

La Formule 1 annoncera "plus tard dans la semaine des engagements clairs pour accroître la diversité et les possibilités" dans la catégorie reine du sport automobile. Cela comprendra la mise en place d'un groupe de travail sur la Formule 1. "L'initiative #WeRaceAsOne est notre façon de dire merci pour le courage et l'unité dont chacun a fait preuve dans le monde entier pendant cette période sans précédent", a déclaré Chase Carey, président de la Formule 1. "Nous montrerons tout notre soutien dans la lutte contre l'inégalité tout au longdu week-end et nous accélérerons nos propres efforts pour rendre la Formule 1 plus diverse et plus inclusive", a poursuivi Carey.

"En tant que sport mondial, nous devons représenter la diversité et les préoccupations sociales de nos fans, mais nous devons également écouter davantage et comprendre ce que nous devons faire pour être à la hauteur." La Formule 1 répond ainsi à l'appel de Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde qui s'est déjà fortement impliqué dans les manifestations contre le racisme ces dernières semaines.