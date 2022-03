Un contrat en béton: Max Verstappen prolonge chez Red Bull pour une très longue durée

Max Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1, a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, a annoncé jeudi l'écurie basée à Milton Keynes.

Verstappen, 24 ans, a débuté en F1 en 2015 au sein de Toro Rosso, l'écurie sœur de Red Bull. Le Néerlandais a été promu dans l'équipe Red Bull l'année suivante en cours de saison, après quatre Grands Prix, échangeant sa place avec le Russe Daniil Kvyat. Il a depuis remporté vingt courses et le titre mondial 2021.

Verstappen, dont le contrat devait expirer fin 2023, "a signé une prolongation de contrat à long terme qui maintiendra le pilote néerlandais de 24 ans au sein de l'équipe Oracle Red Bull Racing, exclusivement, jusqu'à la fin de l'année 2028", a indiqué Red Bull dans un communiqué.

"J'apprécie vraiment de faire partie de l'Oracle Red Bull Racing Team, donc choisir de rester jusqu'en 2028 était une décision facile", a déclaré Verstappen. "J'aime cette équipe et la dernière année était tout simplement incroyable. Notre objectif, depuis que nous travaillons ensemble en 2016, était de gagner le championnat et nous l'avons fait. A présent, il s'agira de garder le numéro 1 sur la voiture le plus longtemps possible."

"Avoir prolongé Max jusqu'à la fin de 2028 est une véritable déclaration d'intention", a ajouté Christian Horner, le directeur de l'écurie. "Notre objectif immédiat est de conserver le titre de champion du monde de Max, mais l'accord montre aussi qu'il fait partie des plans à long terme de l'équipe. Avec la Red Bull Powertrains division qui travaille sur la nouvelle réglementation des moteurs pour 2026, nous voulions être sûrs d'avoir le meilleur pilote de la grille pour cette voiture."

En remportant son premier Grand Prix au volant de Red Bull, en Espagne en 2016, Verstappen était devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1, à 18 ans 7 mois et 15 jours. Il est également le plus jeune pilote à avoir pris le départ d'un GP, à avoir marqué des points et à être monté sur un podium.

Le pilote néerlandais n'a évidemment pas révélé son nouveau salaire mais hier (mercredi), la presse spécialisée rapportait que ce nouveau contrat offrirait un salaire de 50 millions d'euros par an au champion du monde.

La saison 2022 commence le 20 mars à Bahreïn.