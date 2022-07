Un crash qui aurait pu être dramatique: les photos saisissantes de l'accident de Guanyu Zhou

Le Grand Prix de Grande-Bretagne aura été spectaculaire à plus d'un niveau. Si Carlos Sainz a remporté la première victoire de sa carrière après des duels intenses entre les Ferrari, les Red Bull et la Mercedes de Lewis Hamilton, la fête a failli tourner court.

Dès le premier virage de la course, quelques secondes à peine après le départ, le pilote chinois d'Alfa Romeo, Guanyu Zhou, a été victime d'un accident absolument spectaculaire.

Cinq voitures ont été prises dans cet accident et deux pilotes (Albon et Zhou) ont été emmenés au centre médical du circuit.

Si Albon a été emmené "de manière préventive" à l'hôpital, Zhou a pu sortir après avoir été déclaré apte par les médecins.

Coincé dans le peloton, le Chinois est parti en tonneaux avant de glisser sur une grande distance dans sa voiture renversée.





La voiture a glissé sur le toit jusque dans le bac à graviers.





Arrivée dans les cailloux, la voiture va poursuivre sa course folle avant de s'envoler en l'air et de se fracasser contre le grillage de sécurité.

Témoin de la scène au premier plan, le Britannique Georges Russel sort en vitesse de sa voiture (accidentée elle aussi) pour se précipiter vers le lieu du crash afin de s'assurer que le pilote soit encore en vie.







Comme l'a précisé la FIA, "les équipes d'urgence sont intervenues immédiatement" après l'accident. Sur les photos, le pilote semble inconscient et a immédiatement été emmené au centre médical du circuit.





La course a été arrêtée aussitôt et les commissaires de piste se sont attelés à évacuer la voiture. Les photos montrent la violence du choc et sont saisissantes.

Heureusement, malgré la gravité du crash, le pilote va bien et a pu sortir de l'infirmerie.