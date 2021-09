Une paire de haut vol: George Russel pilotera pour Mercedes en 2022 (photo)

C'était attendu, c'est désormais officiel: Lewis Hamilton aura bien George Russel comme coéquipier la saison prochaine chez Mercedes. Le pilote britannique, qui a débuté et tout découvert chez Williams en F1, a signé un contrat "à long terme" avec Mercedes.

Russel est considéré comme l'un des plus grands talents de la grille. Lors de son unique pige au volant d'une Mercedes, où il remplaçait Lewis Hamilton, positif au covid-19, il était sur le point de l'emporter quand une erreur de son équipe l'a privé du Graal. Jeune et convaincant, il a décroché sa place au mérite et formera une paire 100% britannique aux côtés d'Hamilton, septuple champion du monde.

Valtteri Bottas avait déjà été confirmé hier sur le départ du côté d'Alfa Romeo.