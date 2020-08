Un tour de moins de... 55 secondes: le circuit HALLUCINANT présenté par la F1 à Bahreïn (photo)

Le premier des deux Grands Prix de Bahreïn le 29 novembre sera couru sur le tracé habituel et le second, le GP de Sakhir, le 6 décembre sur un autre plus court et moins tortueux, a annoncé le promoteur de la F1 vendredi.

"Après une analyse détaillée des différents tracés du circuit (...), la Formule 1 a conclu que le tracé extérieur était l'option la plus appropriée pour la deuxième course à Bahreïn", écrit Formula 1 dans un communiqué. "Ce Grand Prix sera complètement nocturne, les qualifications et la course se déroulant plus tard dans la soirée que le GP du week-end précédent sur le tracé international habituel de 5,412 km", programmé au crépuscule, est-il précisé.

Quatre-vint-sept tours de cette piste longue de 3,543 km (la deuxième plus courte derrière le circuit urbain de Monaco, long de 3,337 km) et comportant onze virages (contre 15 sur le circuit international de Bahreïn) seront bouclés lors du GP pour atteindre la distance minimum réglementaire de 305 km.

Le GP de Sakhir, comme il a été nommé, sera donc celui qui comptera le plus de tours cette saison au calendrier complètement remanié à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. "Les simulations prévoient des temps au tour inférieurs à 55 secondes en qualifications et à 60 secondes en course", ajoute la F1. Les écarts devraient donc être plus serrés en "qualifs" et le trafic sur la piste être un enjeu à la fois lors des qualifications et lors de la course. La catégorie reine du sport automobile a également couru sur le tracé "endurance" de 6,2 km du circuit de Sakhir en 2010.