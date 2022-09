1.500 euros pour abandonner Lewis Hamilton: la bombe lâchée par un ancien mécanicien d'Alonso

Le paddock de Formule 1 est toujours plein de petits secrets. Dans chaque formation, les pilotes font en sorte que tout tourne autour d'eux, pour obtenir une voiture à leur image, adaptée à leur style de pilotage. Mais un homme a visiblement franchi une ligne rouge en 2007.

C'est Marc Priestly, un ancien mécanicien de chez McLaren, qui a révélé la technique de l'espagnol, utilisée à l'époque de son passage aux côtés de Lewis Hamilton, pour obtenir les faveurs des mécaniciens. Interrogé dans un Pitstop Podcast, ce dernier a en effet expliqué qu'Alonso, double-champion en titre, avait un plan précis en tête pour éviter de se faire doubler par son jeune équipier.

"Un jour, j'ai vu le manager et l'entraîneur d'Alonso avec des petites enveloppes brunes. Ils les donnaient à tous ceux qui ne travaillaient pas sur la voiture d'Hamilton", a-t-il révélé. "Tu recevais une enveloppe, sans aucun mot, donc dans un premier temps, tu dis juste merci. Puis tu l'ouvres et tu vois des billets. Il y avait environ 1.500 euros. Tu commences alors à en parler aux autres mécaniciens et tu te rends compte que les seuls qui n'en recevaient pas étaient ceux qui travaillaient pour Lewis Hamilton. Tout le monde a compris, c'était un révélateur de leur bataille", a précisé le mécanicien.

Alonso a finalement quitté l'équipe après une saison où Kimi Raikkonen avait profité de la tension interne à McLaren pour glaner le titre.