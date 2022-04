1.800 heures de boulot: ces fans ont reconstruit la McLaren en Lego (photos)

McLaren n'est peut-être pas la meilleure écurie du plateau cette saison, mais elle conserve une fan base plus qu'imaginative. Ce weekend, à Melbourne, l'œuvre de 27 d'entre eux a été exposée dans l'allée des stands, à l'endroit où Lando Norris et Daniel Ricciardo vivront leurs arrêts au stand pendant le GP d'Australie dimanche.

Ils ont assemblé, brique par brique, l'ensemble des éléments de la voiture pour donner vie à une F1 plus vraie que nature. Il leur aura fallu 1.800 heures pour obtenir un tel résultat. Lego et McLaren se sont associés pour créer une réplique de 65 cm de la F1 2022 en Lego. Légèrement plus petite que celle affichée à Melbourne, du coup.