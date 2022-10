Une qualification géniale: Charles Leclerc arrache la pole à Lewis Hamilton au GP de Singapour

La F1 était de retour à Singapour, avec une séance qualificative importante sur le circuit de Marina Bay, très technique et où dépasser n'est pas franchement facile. Une qualification sur piste humide qui rendait un premier verdict, avec les éliminations de Daniel Ricciardo (McLaren) et surtout, d'Esteban Ocon, seulement 18ème sur son Alpine.

En Q2, c'est George Russell qui était piégé sur sa Mercedes, 11ème et éliminé pour 6 millièmes de seconde seulement. Stroll, Schumacher, Vettel et Zhou refermaient le top 15, offrant une belle Q3 à Magnussen sur sa Haas. C'est Charles Leclerc qui s'est alors installé au sommet de la feuille de temps.

Les pilotes, sauf Tsunoda et Magnussen, passaient ensuite en pneus slicks pour la troisième et dernière partie de la qualification. Lewis Hamilton surprenait alors tout le monde en glanant, au premier run, le tour le plus rapide, devant Max Verstappen relégué à 3 dixièmes, avant que Leclerc ne s'installe sur le podium. Le deuxième run, avec une piste en pleine évolution, permettait à tout le monde d'améliorer à nouveau.

Max Verstappen, dans un très bon tour, levait le pied et se privait ainsi d'une pole position. Charles Leclerc en profitait pour s'offrir la pole devant Perez, Lewis Hamilton refermant le podium qualificatif à 54 millièmes de seconde. Max Verstappen, qui peut être champion demain, ne s'élancera que huitième. Le départ sera donné demain à 14h.