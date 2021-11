Mercedes prend les commandes: Valtterri Bottas s'empare de la pole au Mexique

Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché la pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix du Mexique de Formule 1, 18e des 22 manches du championnat du monde, samedi.

La séance a été interrompue durant de longues minutes en Q1 après une sortie de route de Lance Stroll (Aston Martin). Le Canadien était déjà assuré de partir en fond de grille après une pénalité pour un changement de moteur avant la limite autorisée. Lando Norris, Yuki Tsunoda et Esteban Ocon ont écopé de la même pénalité.

George Russell a lui écopé d'une pénalité de cinq places pour un changement de boite de vitesse. En Q3, Valtteri Bottas se montrait le plus rapide en 1:15.875 pour signer la 19e pole de sa carrière et devancer son équipier Lewis Hamilton (+0.145) pour former une première ligne 100% Mercedes dimanche au départ.

Max Verstappen (Red Bull/+0.350) devra lui partir en 3e position aux côtés de son équipier Sergio Perez (+0.467), qui roule devant son public. Dimanche, le départ du Grand Prix du Mexique sera donné à 20h00. Max Verstappen occupe la tête du classement des pilotes avec 287,5 points, soit 12 de plus que Lewis Hamilton (275,5).