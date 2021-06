Révolution en vue: voici à quoi ressembleront les Formule 1 en 2022 (photos)

La saison 2021 bat son plein, mais les fans vont bientôt découvrir un premier prototype d'une F1 version 2022. Et pour cause, lors d'un prochain GP, normalement à Silverstone, la F1 fera faire quelques tours de piste à cette future voiture, qui doit révolutionner la discipline en la rendant plus équitable. Pour ce faire, elle a notamment réduit drastiquement les évolutions aérodynamiques.

Le prototype en question a fuité sur les réseaux sociaux. On découvre une voiture agressive, avec un fameux aileron avant et des pièces au niveau des freins qui rappellent un peu la Formule E. La nouvelle réglementation technique était supposée entrer en vigueur cette année, mais le covid-19 a tout reporté d'un an. L'idée est de permettre à plus de teams de jouer la victoire en facilitant les contacts proches entre pilotes.