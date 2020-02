Voici le DAS: Mercedes subjugue le paddock avec une innovation incroyable sur sa Formule 1 (vidéo)

L'écurie Mercedes a jeté l'émoi jeudi dans le petit monde de la F1 en testant à Barcelone un système innovant agissant sur la direction de sa monoplace, affirmant qu'il est compatible avec les règlements.

Des images filmées par le promoteur de la F1 ont montré le champion en titre Lewis Hamilton tirer sur le volant de sa Mercedes dans une ligne droite, déclenchant simultanément un mouvement de resserrement des roues avant sans qu'il soit immédiatement perceptible dans quelle amplitude.

Interrogé lors d'une conférence de presse, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a répondu que "ce n'est pas nouveau pour la Fédération Internationale de l'Automobile" (FIA), chargée d'appliquer les réglements de la F1.

"Nous en parlons avec eux depuis un certain temps et les règles sont claires sur ce qui est permis ou non sur les systèmes de direction et je suis assez certain qu'il (le système) répond à toutes les exigences".

Les réglements interdisent toute modification sur les suspensions pendant que la voiture roule mais James Allison a précisé que ce système s'appelle "DAS" (Dual Axis Steering, direction à axe double) ce qui indiquerait qu'il n'agit que sur la direction de la monoplace.

"Je ne l'ai essayé que ce matin et nous sommes toujours en train de comprendre comment il fonctionne", a souligné pour sa part Lewis Hamilton. "Sur le plan de la sécurité, il n'y a pas eu de problème et la FIA a donné son feu vert au projet. C'est très encourageant de voir que notre équipe continue d'innover pour rester devant", a-t-il souligné.

Mercedes domine la F1 depuis 2014 et a permis au Britannique de remporter depuis cinq titres mondiaux. Il en compte au total six à son palmarès.