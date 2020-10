Williams conservera bien Russell et Latifi en 2021

(Belga) Outre Alfa Roméo, l'écurie Williams de Formuale 1 a confirmé vendredi par la voix de son patron Simon Roberts le nom de ses deux pilotes en vue de la saison prochaine. Il s'agira toujours de George Russell et Nicholas Latifi.

Avant son changement de propriétaire, qui est désormais Dorilton Capital, Williams avait annoncé en juillet dernier que Russell et Latifi seraient retenus comme leurs pilotes en 2021. Récemment, Roberts avait refusé de confirmer cette décision. "J'ai probablement causé un peu de confusion la semaine dernière, j'en suis désolé", a déclaré Roberts. "Nous n'avons pas vraiment voulu faire de commentaires sur les postes de pilotes. Mais comme George l'a dit, Claire [Williams] a fait l'annonce plus tôt cette année et rien n'a changé". "Voici notre liste de pilotes pour cette année et l'année prochaine. Nous sommes très satisfaits d'eux et nous nous réjouissons de travailler avec eux d'une manière continue". Des rumeurs sont apparues en octobre, selon lesquelles Sergio Perez était un candidat possible pour le siège de Russell. Perez sera remplacé par Sebastian Vettel chez Racing Point, qui sera rebaptisé Aston Martin l'année prochaine. Russell a déclaré le week-end dernier qu'il s'attendait à obtenir des éclaircissements et qu'il croyait que les rumeurs sur son avenir étaient "nourries par le camp de Perez". Les Williams sont dernières du championnat 2020 des constructeurs à la recherche de leur premier point. (Belga)