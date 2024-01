Fabian Lurquin, copilote de Loeb, troisième: "Nous quittons le Dakar la tête haute"

Le Français Sébastien Loeb et son copilote liégeois Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté la 12e et dernière étape du 46e Dakar, vendredi à Yanbu en Arabie saoudite. Ce succès leur permet de terminer à la 3e place au classement final du Dakar. Au final, ils échouent à 4:47 de la deuxième place de Guillaume De Mévius (Toyota).

Après la malchance de jeudi, Loeb et Lurquin se sont retrouvés face à une tâche difficile, voire impossible, vendredi. Partis de la 24e place, ils ont sorti le grand jeu pour remporter leur cinquième étape de ce Dakar. "Cette dernière étape n'a pas été une partie de plaisir. Il y avait à nouveau beaucoup de pierres, à la différence qu'aujourd'hui nous n'avons pas eu de crevaison", a expliqué Lurquin. "Nous sommes partis plus tard avec l'objectif d'assurer notre 3e place et de remonter éventuellement à la 2e . Nous avons roulé à un bon rythme et n'avons pas été trop gênés. Au final, nous avons gagné l'étape et terminé 3e".

Mais l'objectif principal, la victoire finale, n'était pas non plus au rendez-vous cette année. "Nous sommes déçus, mais nous devons nous rappeler que nous avons mené une lutte acharnée pour la victoire, qu'à un moment donné tout semblait perdu et qu'au final nous avons quand même terminé 3e. Nous quittons ce Dakar la tête haute. J'espère que nous reviendrons au départ dans de meilleures conditions l'année prochaine. Nous serons plus forts, la voiture et l'équipe seront plus fortes et nous essaierons à nouveau".